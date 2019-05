Marea verde en Catamarca por la presentación del proyecto para la legalización del aborto

En consonancia con lo que pasó en varias provincias de Argentina, Catamarca vivió activamente la presentación del proyecto por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación.

La concentración fue en la plaza 25 de Mayo, donde las diferentes organizaciones realizaron diversas actividades y marcharon alrededor de la plaza.

El proyecto se presenta por octava vez y prevé algunas modificaciones como la que establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional; también incluye la no objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

De la vigilia realizada en Catamarca, participaron diferentes grupos feministas, que desde las tres de la tarde realizaron diversas actividades que incluyeron talleres y la lectura del proyecto se presentó en la Nación.

En este sentido, Laura García, de la Colectiva feminista, comentó: “Realizamos una radio abierta y talleres de educación sexual y reproductiva. Este movimiento que se visibiliza frente al Congreso con un gran pañuelazo, se está realizando en gran parte del país, en 37 ciudades de Argentina y en 23 países del mundo, es un grito global”.

“Hoy también es un día muy especial para nosotras porque es el cumpleaños de la campaña. Estamos cumpliendo 14 años de existencia. Esto es emocionante como crece el movimiento feminista en Argentina y América Latina. Esta no es una lucha de determinados sectores pequeños, sino que es una lucha que se va extendiendo y multiplicando con personas que están entendiendo que esta Ley y que los derechos sexuales y reproductivos son necesarios para tener una sociedad más justa”, continuó García.

A su vez, la referente de la Colectiva aclaró que “no estamos hablando de aborto sí o aborto no, estamos hablando de salud pública, no lo vamos a poder decidir nosotres, lo va a decidir cada mujer con capacidad de gestar, que defienda cumplir su embarazo, estamos hablando de que el estado es quien debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva a toda mujer, también garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, un cuidado integral de la salud, y en el caso de la interrupción, tener los mismos derechos antes y después. Más métodos anticonceptivos, educación sexual integral, y si nada de eso funciona, necesitamos que el aborto sea legal para que las mujeres dejen de morir”.

Por otro lado, Laura García hizo referencia a la necesidad de aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI). “Es la campaña la que está exigiendo, promoviendo, promulgando que la educación sexual se aplique efectivamente. Hace trece años tenemos una Ley que no se está aplicando. Recién el año pasado, gracias al debate en diputados y senadores, se visibilizó. Es una demanda que venimos teniendo los colectivos”.

En relación a los grupos denominados “Pro vida”, García, dijo: “No sentimos agresión por parte de los grupos conservadores. Entendemos que estamos en un país donde existe la libertad de expresión y lo único que pedimos es que no entorpezcan las leyes, la implementación de la educación sexual integral, que no entorpezcan la ILE promulgada hace 98 años y reafirmada por el fallo FAL. Hoy, hay un médico preso por no querer aplicarla como corresponde”.