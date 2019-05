Jalile dijo que siete concejales permitirán mayor representatividad

El intendente de Valle Viejo se refirió a la iniciativa que presentó en el Concejo Deliberante para que se incremente a siete la cantidad de concejales en el departamento y lamentó que los ediles no hayan interpretado como corresponde el decreto en el que, además, se convocó a elecciones PASO y Generales.

Ante las críticas que despertó la iniciativa por parte de la oposición y de diferentes referentes y sectores del departamento, Jalile dijo que “hay gente que no leyó el decreto al que un chico de segundo grado lo interpreta y nuestros concejales no lo interpretaron”. En esa línea, detalló que en los dos primeros artículos del decreto remitido al Concejo Deliberante se convoca a elecciones para tres concejales titulares y tres suplentes y que recién en el tercer artículo se deja a criterio de los concejales cumplir con lo que establece la Carta Orgánica Municipal de incrementar la cantidad de ediles por el crecimiento poblacional. “Es facultad del Concejo Deliberante para que se haga ordenanza si ellos lo creen conveniente pero si no lo creen conveniente, estaríamos incumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica”, apuntó.

El jefe comunal le quitó dramatismo al hecho de que finalmente se rechace la iniciativa porque en los dos primeros artículos es cuando se convoca a elecciones, por lo cual los comicios estarían garantizados.

En diálogo con FM República, Jalile dijo que más allá de su intención de adecuarse a lo que establece la Carta Orgánica, con el incremento de concejales “lo que quiero es que haya más debate, que no haya hegemonía de dos partidos, dar la posibilidad de que haya otros partidos para una mayor calidad institucional y más propuestas”.