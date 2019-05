Arévalo será candidato a diputado

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital (SOEM), Walter Arévalo, confirmó que encabezará la lista a diputados provinciales por “Primero la Gente”, espacio que lidera la ex concejal capitalina, Liliana Barrionuevo.

El gremialista señaló que al haber aceptado la candidatura pidió una licencia en el gremio, “a pesar de que muchos no estaba de acuerdo con que tome licencia, pero consideré que era lo correcto”. Arévalo indicó que aceptó la candidatura para poder sumarle votos a Liliana Barrionuevo, que se postula para la intendencia y además porque en la Legislatura quiere “levantar la voz pidiendo que los municipales de la provincia cobren un sueldo como corresponde y no la miseria por la que viven”. Por último, dijo que si Raúl Jalil se presenta como candidato a la gobernación, también apoyará al intendente capitalino en la próxima elección, ya que aún no se definió si “Primero la Gente” competirá en esa categoría.