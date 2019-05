Emprendedor catamarqueño recibió el llamado de Macri

El teléfono de Ariel sonó en la mañana de ayer lunes cuando se encontraba trabajando. Una asesora del presidente Mauricio Macri le comunicó que el mandatario quería dialogar con él. Tal como lo hizo en otras oportunidades con otros emprendedores, esta vez le tocó el turno a un emprendedor catamarqueño. Ariel tiene un emprendimiento cuyas herramientas fueron adquiridas a través de un programa que se lanzó en convenio entre el gobierno nacional y provincial.

“Fue una sensación muy linda e importante, para mi un honor”, expresó Ariel, emprendedor catamarqueño, luego de recibir el llamado del presidente. Según contó en Radio Valle Viejo, el presidente “quería saber cómo la llevábamos con el emprendimiento, para darnos más aliento, que sigamos para adelante, la verdad que una sensación muy linda”.

Todo surgió cuando Ariel le envió un mensaje privado de agradecimiento a través de la cuenta de Facebook del presidente el año pasado. “Me llamó ayer, me agarró de sorpresa, no lo esperé jamás, más allá que no tenga tinte político esto porque no tengo ideología política, el hecho que te llame un presidente no ocurre todos los días”, destacó.