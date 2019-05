Ahora Marcolli dijo que volverá a denunciar al ministro Rubén Dusso

Luego de conocerce la noticia del sobreseimiento definitivo del ministro de Obras Públicas, ante la denuncia realizada por Jorge Marcolli por el supuesto cobros de retornos en la obra pública, el empresario de la construcción volvió a aparecer en escena y anticipó que volverá a denunciar al funcionario provincial.

En este caso, dijo que la denuncia girará en torno a la obra del edificio de OSEP, que Marcolli tuvo a su cargo, y que, según asegura, le habría sido “quitada” por el Ministerio de Obras Públicas días antes de su finalización y por la cual aún le adeudarían el pago.

En ese marco, sostuvo que en su momento Obras Públicas le certificó y pagó la obra de energía para el edificio de OSEP, pero luego, el Ministerio contrató a otra empresa para que realice esa obra que ya estaba finalizada. Es decir, plantea que la cartera a cargo de Dusso habría pagado dos veces una misma obra.

“Un día viene Dusso y me dice: ‘por cuestiones políticas me tenés que entregar la obra, la vamos a terminar nosotros’. La entregué un viernes y el lunes la inauguraron. De común acuerdo -porque me retiraba de la obra para no renegar más- me tenían que pagar a la semana siguiente el saldo que quedaba”, pero no lo hicieron.

En esa marco, añadió que “cuando presento la demanda para cobrar esos pesos, me termina contestando que no hice la obra de energía. Pero ellos me la certificaron un 100 %, me la pagaron y volvieron a contratar para hacerla y esa es la próxima denuncia que voy a hacer porque pagaron dos veces por una obra ya realizada”.

Sobreseimiento de Dusso

Respecto del fallo de la Justicia federal que desestimó su denuncia contra Dusso por posible “retorno” de dinero en la adjucicación de obras, dijo que “el tema de la Justicia es algo muy técnico, es muy difícil probar, que se presenten empresarios y que expresen que, efectivamente, dieron de más ya que el que da coimas es tan coimero como quien las recibe. Todos me decían en la calle una cosa y otra, aportando datos pero, llegado el momento, se borraron”.

Asimismo, indicó que “el juez (Miguel Contreras) no investigó la causa a fondo, dado que no citó a ninguno de los empleados de Dusso y tampoco se hizo el reconocimiento de la oficina mencionada por Fernando Rivera, como el lugar donde se realizaban los intercambios”.