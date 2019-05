Nicole Neumann, lapidaria con las mujeres pro aborto

Este 28 de mayo, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará nuevamente el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso y varias organizaciones que están en contra de esta práctica se expresaron al respecto. Además, una de las caras más conocidas del movimiento celeste, Nicole Neumann, escribió una reflexión al respecto.

"Realmente me impresiona, mujeres que son madres, con el don de crear vida, gestar y alimentar otro ser, de amar incondicionalmente pidiendo a gritos el asesinato silencioso y aceptado. Un acto de crueldad suprema, la pedantería de decidir cuándo quitar la vida y el último latido a un ser indefenso que late en su vientre, cuando podrían pedir educación, prevención y enseñar a usar su cuerpo con conciencia y libertad. Libertad de cuidarse, para primero no enfermarse ni enfermar a otros, sabiendo que cada acto tiene sus consecuencias y que esa consecuencia de disfrutar libremente no puede ser una vida ni dos. ¡Salvemos las dos vidas!", escribió en sus stories de Instagram.

"Y repito, en casos de violación o muy extremos ya está dada la legalización del aborto. Punto. Que se cumpla en tiempo y forma cuando la situación inevitablemente lo requiera. Esa también puede ser una exigencia", agregó.

Fuente: Diarioshow