Tres cortes de energía programados

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse hoy lunes y mañana martes.
Corte 1:
FECHA: LUNES 27 DE MAYO DE 2019
HORARIO: ENTRE 13 Y 17 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: ALIMENTADOR BELEN NORTE 33kV
ALIMENTACION: E.T. BELEN
MOTIVO: CONSTRUCCION LMT DT 33/13,2Kv
ZONA EN MT: LMT 33Kv POR RUTA PROVINCIAL N°43 DESDE SECCIONADOR FUSIBLE XS UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL EJE HASTA CORRAL QUEMADO Y VILLA VIL.
USUARIOS AFECTADOS:
RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, HOSPITALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PUBLICOS, UBICADOS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DEL NORTE DE BELEN: LAS JUNTAS, PUERTA Y CORRAL QUEMADO, VILLA VIL.
Corte 2:
FECHA: MARTES 28 DE MAYO DE 2019
HORARIO: ENTRE 02:00 Y 03:00 HORAS
SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.
DISTRIBUIDOR/S:
SALIDA CENTRO – SALIDA ARTAZA – SALIDA LA PUNTILLA –
SALIDA LONDRES 13,2 kV
ALIMENTACION: E.T. BELEN
MOTIVO: MANTENIMIENTO BARRA 13,2 kV ET BELEN, VERIFICAR RELACION TTII EN ET SALIDA DE 13,2 kV E INTERRUPTOR PRINCIPAL
ZONA EN MT: DESDE ET BELEN HACIA LA PUNTILLA – LONDRES –ARTAZA Y ZONA CENTRO
USUARIOS AFECTADOS:
USUARIOS RESIDENCIALES, USUARIOS SINGULARES, LOCALES COMERCIALES, HOSPITALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, EDIFICIOS PUBLICOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BELEN Y LAS LOCALIDADES DE LONDRES, ARTAZA Y LA PUNTILLA.
Corte 3:
FECHA: MARTES 28 DE MAYO DE 2019
HORARIO: 8 A 13.30 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: CHACRAS 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. VALLE VIEJO
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV. INSTALACION DE SECCIONADOR FUSIBLE EN DERIVACION INSTITUTO DE REHABILITACION DE MENORES.
ZONA EN MT: LMT 13,2kV POR CALLE MANUEL DE ZALAZAR DESDE SECCIONADOR TRIPOLAR UBICADO EN ESQUINA CON PLAZA DE SANTA ROSA VALLE VIEJO.
USUARIOS SINGULARES:
INSTITUTO DE REHABILITACION DE MENORES
USUARIOS RESIDENCIALES:
Usuarios Residenciales, Locales comerciales, ubicados en Santa Rosa por calle Manuel de Zalazar desde plaza de Santa Rosa hacia el Sur hasta Av. Felipe Varela.