Información general

Tres cortes de energía programados

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse hoy lunes y mañana martes.

Corte 1:

FECHA: LUNES 27 DE MAYO DE 2019

HORARIO: ENTRE 13 Y 17 HORAS

SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S: ALIMENTADOR BELEN NORTE 33kV

ALIMENTACION: E.T. BELEN

MOTIVO: CONSTRUCCION LMT DT 33/13,2Kv

ZONA EN MT: LMT 33Kv POR RUTA PROVINCIAL N°43 DESDE SECCIONADOR FUSIBLE XS UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL EJE HASTA CORRAL QUEMADO Y VILLA VIL.

USUARIOS AFECTADOS:

RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, HOSPITALES, ESCUELAS, POZOS DE AGUA, EDIFICIOS PUBLICOS, UBICADOS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DEL NORTE DE BELEN: LAS JUNTAS, PUERTA Y CORRAL QUEMADO, VILLA VIL.

Corte 2:

FECHA: MARTES 28 DE MAYO DE 2019

HORARIO: ENTRE 02:00 Y 03:00 HORAS

SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.

DISTRIBUIDOR/S:

SALIDA CENTRO – SALIDA ARTAZA – SALIDA LA PUNTILLA –

SALIDA LONDRES 13,2 kV

ALIMENTACION:       E.T. BELEN

MOTIVO: MANTENIMIENTO BARRA 13,2 kV ET BELEN, VERIFICAR RELACION TTII EN ET SALIDA DE 13,2 kV  E INTERRUPTOR PRINCIPAL

ZONA EN MT: DESDE ET BELEN HACIA LA PUNTILLA – LONDRES –ARTAZA Y ZONA CENTRO

USUARIOS AFECTADOS:

USUARIOS RESIDENCIALES, USUARIOS SINGULARES, LOCALES COMERCIALES, HOSPITALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, EDIFICIOS PUBLICOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BELEN Y LAS LOCALIDADES DE LONDRES, ARTAZA Y LA PUNTILLA.

Corte 3:

FECHA: MARTES 28 DE MAYO DE 2019

HORARIO: 8 A 13.30 HS                

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: CHACRAS 13,2kV

ALIMENTACIÓN: E.T. VALLE VIEJO

MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV. INSTALACION DE SECCIONADOR FUSIBLE EN DERIVACION INSTITUTO DE REHABILITACION DE MENORES.         

ZONA EN MT: LMT 13,2kV POR CALLE MANUEL DE ZALAZAR DESDE SECCIONADOR TRIPOLAR UBICADO EN ESQUINA CON PLAZA DE SANTA ROSA VALLE VIEJO.

USUARIOS SINGULARES:

INSTITUTO DE REHABILITACION DE MENORES

USUARIOS RESIDENCIALES:

Usuarios Residenciales, Locales comerciales, ubicados en Santa Rosa por calle Manuel de Zalazar desde plaza de Santa Rosa hacia el Sur hasta Av. Felipe Varela.

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