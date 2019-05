Cristina asiste a la segunda audiencia del juicio por la causa Vialidad

Cristina Kirchner asiste a la segunda audiencia del juicio oral y público por el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. Así lo confirmó el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli: "Por supuesto que se presentará".

A partir de las 9.30, comenzó la lectura de las acusaciones a los 13 involucrados, entre los que se encuentra la exjefa de Estado.

Antes del inicio de las acusaciones, la defensa de Julio De Vido solicitó que su defendido escuche las acusaciones a través de videoconferencia. Los letrados argumentaron que el exministro de Planificación Federal presenta complicaciones de salud, sin embargo el TOF 2 rechazó la petición.

El Tribunal Oral Federal 2 autorizó el viernes a Cristina Kirchner a ausentarse de las audiencias, siempre y cuando acredite actividad en el Senado de la Nación. Como este lunes la exmandataria no tendrá tarea alguna en el Congreso, debe presentarse a la segunda jornada de lectura de acusaciones del juicio por la causa Vialidad.

La resolución fue tomada por los integrantes del TOF 2, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en respuesta a una petición de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. Aún resta leer las acusaciones de la fiscalía, de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), además de la elevación a juicio del juez Julián Ercolini.

Uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, reconfirmó lo ya dicho por Parrilli. "Va a estar a derecho como está siempre, no como en otras circunstancias o en otros juzgados donde se encuentran personas rebeldes. Cristina (Kirhcner) no está rebelde", manifestó el letrado en alusión al fiscal Carlos Stornelli, que no se presentó a declarar en ninguna de las citaciones por parte del juez federal de Dolores, Ramos Padilla, que lo investiga en el expediente por supuesto espionaje ilegal.