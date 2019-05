Exdiputada respaldó a los intendentes del FCyS por el reclamo al Gobierno nacional

La diputada nacional de mandato cumplido, Miriam Juárez, expresó su respaldo tras la queja de los intendentes del FCyS respecto de la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional de Cambiemos.

Sin embargo, aclaró que hablar de cortar boletas para no ir con Cambiemos en los próximos comicios electorales, tal como lo manifestó el jefe comunal de Ancasti, Rodolfo Santillán, es algo que merece un análisis más profundo.

“Creo que hay que mantener la calma y esperar la convención del UCR, y después ver qué va a pasar el 1 de junio, cuando sea la presentación de alianza. Y después hay 10 días más hasta el 22 para armar las listas. Estos son momentos de mucho diálogo. Van a haber muchas idas y vueltas con la conformación de los frentes y alianzas”, manifestó.

Al tiempo, que brindó su respaldo al reclamo de los jefes comunales y dijo que entiende el malestar de los intendentes porque son ellos las puertas de entrada de las quejas y de las demandas de los pedidos que en situaciones de crisis aumentan. Aseguró que son los jefes comunales quienes tienen que poner la cara y que entiende que se sienten agobiados cuando no baja la asistencia que ellos necesitan dar a la gente. “También creo que hoy el trato no es igualitario. Nación manda la plata y la Provincia no hace federalismo, no pasa solo en Catamarca, sino en todo el país”, reveló.

Respecto a su futuro político, la ex diputada nacional dijo que volverá a presentarse en las PASO y comentó que todavía no tiene definida la lista que integrará, que será una decisión que se tome en el partido. Dejó sentado que lo hará dentro del espacio del FCyS.

“Estoy cerca de los intendentes. Todavía no tomamos posiciones en el cargo electivo con el cual me gustaría competir. No sé si será la banca nacional o provincial, eso se definirá, hay tiempo para eso. Estamos dialogando. Son tiempos de consensos y mucho diálogo, de constitución de frentes o alianzas. Es probable que puede participar en algún proyecto, con las consideraciones que vengo sosteniendo desde siempre. No creo en perpetuidad de poder, creo en la rendición de cuentas, transparencia, honestidad y gestión”, concluyó.