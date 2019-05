"Lo vamos a hacer de vuelta": Alberto Fernández lanzó su primer spot de campaña

"Alberto presidente 2019". Con esa consigna finaliza el spot de campaña que Alberto Fernández dio a conocer este domingo en redes sociales, un día después de presentar la fórmula presidencial junto a la candidata a vicepresidente, Cristina Kirchner, durante un acto en Merlo.

En el video, el precandidato presidencial por Unidad Ciudadana reivindica fuertemente la figura de Néstor Kirchner como respuesta a quienes lo critican y comparan con el ex presidente. "A veces me dicen 'sos igual a Kirchner'. Me llenan de orgullo cuando me dicen eso", sostiene.

Además, asegura que la realidad que vive la Argentina es similar a la del 2003, cuando la primera gestión kirchnerista recibió "el país en cenizas".

Por último, Fernández enfatiza que "deberemos salir de ese laberinto. La ventaja que tenemos es que ya estuvimos en el laberinto y ya sabemos por dónde se sale". Y sentenció: "No lo voy a hacer sólo. Lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes compañeros. Hoy empezamos".