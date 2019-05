“Duelen los ovarios escuchar a estas bestias decir este tipo de cosas "

Mientras la causa por la denuncia de violación que le hizo Thelma Fardín a Juan Darthés avanza, el abogado del actor, Fernando Burlando, salió el jueves a dar una nueva versión de lo que pasó en aquella gira en Nicaragua. Si bien el abogado del actor volvió a afirmar que según su defendido "no ocurrió" el acto sexual, dijo que en la declaración de la actriz ante la Justicia "no vemos una categórica y clara negativa" a dicho acto sexual, y sobre la condición de menor de edad de Thelma, quien tenía 16 en ese momento, afirmó: "No sería delito en Nicaragua. Es más, Thelma Fardín en ese momento salía con otra persona mayor de edad (por Juan Guilera) y frente al relato estaría en la misma situación que Darthés", dijo.

Después de esas declaraciones, tanto la abogada de Fardín, Sabrina Cartabia, como la propia actriz, salieron a contestarle.

Thelma aseguró que si bien la sorprendieron los dichos del mediático abogado, ella sigue firme en su versión: "Estoy sorprendida (por los dichos de Burlando) pero tranquila. Es impresionante como estos representantes de un sector de la sociedad hablan así. Hay que ser representantes de estas nuevas formas de pensar porque del otro lado tenés gente que piensa de esa forma. Es peligroso que usen un micrófono", disparó la actriz.

Y siguió: "Fernando Burlando representa los dichos de una parte de la sociedad. Ha sido muy duro, es difícil sobreponerse y seguir. Es fundamental tener la posibilidad de hablar. Duelen los ovarios escuchar estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal. Hay que explicarle que las situaciones de violación no tienen que ver con el grito sino con el consentimiento"

Por su parte, la abogada escribió: "Se previeron principios de valoración probatoria en casos de violencia sexual, y concretamente sobre los actos respecto de los cuales no es viable inferir el consentimiento de la víctima. Regla 70. a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima".

Será clave entonces conocer realmente qué dijo Thelma en su declaración y sobre todo como avanza la Justicia en Nicaragua. La causa se mueve...