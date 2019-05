La polémica defensa del abogado de Darthés: "Hay 'no' que son 'sí'"

Tras haber cambiado la estrategia de la defensa de Juan Darthés, luego de reconocer que existieron en Nicaragua los hechos que fueron denunciados por Thelma Fardin, Fernando Burlando, fue por más y en diálogo con Radio Nacional expresó: “Hay ‘no’ que son ‘si'”.

“La respuesta de ella no fue un no categórico”, expresó el letrado que además planteó que hubo “ausencia de rechazo”, en la entrevista que le realizó la periodista, Romina Manguel.

El abogado manifestó: “Según los dichos de Thelma, Juan la empieza a besar en el cuello. La da vuelta, la empuja sobre la cama. La víctima dice ‘No Juan, estás casado’ o ‘No Juan, tenés hijos'”. Si bien la periodista aclaró “ya es un no”, Burlando le contestó: “Pero no es un ‘no’ categórico. Hay ‘no’ que son ‘sí’ y hay ‘no’ que son ‘no'”.

Más tarde, se amparó en el tiempo que pasó entre los hechos y la denuncia. “Estamos haciendo un análisis de algo que ocurrió hace ocho años donde la situación era totalmente diferente, ética, moral y socialmente. Es real ese dicho popular sobre la manifestación de la mujer de que ‘no es sí’. Si no lo analizamos así, estamos perdiendo el sentido común”.

Es preciso recordar que durante el jueves el abogado había hablado del tema en Pamela a la tarde. “La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oído a Thelma Fardín decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual”, dijo.