Presentan proyecto de Cupo Femenino para espectáculos musicales de Catamarca

El proyecto propone un mínimo del 30% de mujeres en los eventos cifra que se estipula a través de un censo realizado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), sin embargo la realidad dicta que son más las mujeres músicas existentes que todavía no se han registrado. Hasta el momento el 30% es un mínimo para que las mujeres música puedan acceder a los escenarios y tener las mismas oportunidades artísticas y salariales que sus pares masculinos.

Otro punto importante del proyecto catamarqueño y que también lo incluye el nacional, es que propone una sanción para aquellos eventos tantos privados como estatales que no cumplan con esta Ley una vez aprobada la misma.

Si bien la inclusión por imposición es desagradable para las mujeres músicas, el reciente Observatorio Artístico de Género creado por Margaritas demuestra que a pesar de todo el trabajo que viene realizando el Movimiento en cuanto a la visibilización de mujeres talentosas en la provincia, las grillas siguen siendo casi exclusivas de hombres y al parecer nada indica que esta proporción desigual de género cambie de forma espontanea.

A NIVEL NACIONAL

Margaritas celebró que el pasado 22 de mayo que el Senado de la Nación aprobara el proyecto de ley que establece un cupo femenino del 30% en los espectáculos musicales que se realicen en vivo en la República Argentina, que convoquen a más de tres agrupaciones musicales.

La autora del proyecto, Mel Gowland, estableció que la línea del mismo debía ir más allá del reclamo de género poniendo el foco en lo laboral. “Porque todas las mujeres talentosas argentinas que no están pudiendo subir a un escenario son mujeres que no están pudiendo cobrar sus derechos de autor, que es el salario de un compositor” dijo a La Nación , un dato que no es menor y que no es tenido en cuenta, el derecho humano de trabajar.

La iniciativa -que ahora deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados- fue propuesta por un grupo de más de 700 mujeres músicas de todo el país, que realizaron una estadística donde "detectaron que hay solo un 10% de presencia femenina en los escenarios".

REUNIÓN CON JALIL

Margaritas además, mantuvieron días atrás, una reunión con el intendente Raul Jalil acompañadas por el diputado Daniel Lavatelli. En la misma se hablo del reclamo que vienen sosteniendo las mujeres músicas de Catamarca y de la escasa inclusión en las grillas artísticas sobre todo las del Estado.

Como resultado de esta reunión el Movimiento y el Intendente concordaron en coordinar futuras acciones en conjunto, para que las mujeres sean incluidas en los espectáculos municipales en beneficio de toda la sociedad y del público en general.