Mañana no habrá servicio de colectivos por el paro del feriado

Los choferes del servicio urbano de pasajeros no trabajarán mañana ya que adhieren a un paro nacional de transporte contra el Gobierno nacional en reclamo por modicaciones en la 4ª categoría del Impuesto a las Ganancias. Los choferes no solamente harán paro el 25 sino también el 29, en adhesión al paro nacional dispuesto por la CGT. Concretamente, los días feriados los choferes cobran el doble que un día habitual, pero reclaman que esa diferencia no la ven reflejada en su salario porque queda alcanzada por el tributo.

Es por ello que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) convocó a que los trabajadores no concurran a sus puestos cada feriado. Algo similar sucedió el 1° de mayo pasado. Esta confederación nuclea, además, a obreros portuarios y aeronáuticos. En principio, estos últimos sólo adherirían al paro nacional del 29. Según la UTA, los choferes de colectivos de corta, mediana y larga distancia se están viendo impedidos de “recuperar el salario real” y comenzó a notarse que se están “perdiendo fuentes de trabajo”. Todo eso se da, do la UTA, en un escenario en el que existen agravante como la suba de impuestos, aumento de gas, luz, agua, alimentos y combustibles, en un contexto de inación general.