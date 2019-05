Micone con ex trabajadores mineros

La comisión de ex empleados mineros de Santa María realizó un encuentro con el Secretario de Minería de la Provincia, Rodolfo Micone y los intendentes de Santa María y San José con el objetivo de charlar sobre acciones conjuntas respecto a la problemática del desempleo que sufren los ex empleados de Alumbrera y abrir una puerta esperanzadora a través de capacitaciones y futuros proyectos.“Somos muchas las personas desocupadas, hicimos una base de datos de unas 150 personas, son más de 300 pero esta es una base de datos cerrada, ya que al ser mucha la cantidad no podemos contener a todos”, indicaron desde la Comisión.

Por su parte, Micone explicó que “Alumbrera quedó sin trabajar y hay mucha mano de obra capacitada dando vueltas pero las condiciones y capacidades que se necesitan en otro yacimientos no son las mismas que se daban en Alumbrera por lo que hay que reconvertirse para ver como se puede trabajar”.

“Todos tenemos grandes expectativas con Agua Rica pero también para eso hay que prepararse, estamos clasificando la mano de obra que tenía Alumbrera”, comentó.