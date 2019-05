Gustavo Jalile pretende incrementar el número de concejales en Valle Viejo

La fuerte crisis económica por la que atraviesa el país y que afecta de lleno a las provincias y los municipios, sumada a las constantes peleas entre el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Valle Viejo por el presupuesto del órgano legislativo, no parecen ser obstáculos para el intendente Gustavo Jalile considere que a patir de este año se debe incrementar la cantidad de concejales.

Ayer, el Ejecutivo municipal envió la convocatoria a elecciones PASO y generales de acuerdo al cronograma establecido por la Nación y la Provincia pero sorprendió a todos al incluir en ese decreto que en esta oportunidad, en lugar de elegirse tres concejales serán cinco los ediles nuevos que ingresen al cuerpo deliberativo. De esta manera, el número total de concejales llegará a siete.

El decreto, se fundamenta en la Carta Orgánica Municipal que establece la posibilidad de aumentar del número de ediles, en virtud del crecimiento poblacional del distrito.

En diálogo con LA UNION, el concejal oficialista Javier Espinosa comentó que debido al cronograma electoral, los concejales deberán resolver la pretensión del intendente antes del 30 mayo. Sin embargo, dejó en claro que el incremento de la cantidad de concejales es un atributo del jefe comunal que se fundamenta en la Carta Orgániza que establece que se debe actualizar la cantidad de ediles de acuerdo al incremento de la población.

Respecto de la postura de la oposición, Espinosa comentó que aún no se había discutido y seguramente trabajarán en este tema a partir de la semana que viene. Sobre la posiblidad de que el peronismo, que tiene mayoría en el Concejo Deliberante, se oponga, el edil oficialista respondió: “Tenemos que decidir esta cuestión y lo del llamado a elecciones, así que habría que ver qué sucede si la oposición no quiere. Seguramente tendríamos que sancionar en parte”, descartando el incremento de concejales pero agregó que esa postura “es discutible porque creo que es una facultad del Ejecutivo llamar a elecciones y decir cuántos concejales son, se basa en la Carta Orgánica y no podemos modificar por una ordenanza lo que establece la Carta Orgánica”.

Respecto de las dificultades presupuestarias que podría generar el incremento de concejales y sus respectivos colaboradores, Espinosa sostuvo que seguramente el intendente Jalil analizó esta situación y “ya lo tiene presupuestado, sino no nos mandaría una ordenanza en la que ellos mismos se comprometen en su presupuesto porque, por lo general, todos los ejecutivos cuánto más plata tienen para ellos mucho mejor”.

“La cuestión de los números es discutible, con cinco concejales estamos bien pero cuánto más representación política es mejor”, opinó, aunque dejó abierta la discusión sobre la oportunidad de la medida.