Argentina registró su octavo superávit consecutivo por el derrumbe de las importaciones

El intercambio comercial de abril cerró con un superávit de US$ 1.131 millones, y revirtió así el déficit de US$ 887 millones de igual mes de 2018, debido a la fuerte caída de las importaciones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El superávit de abril estuvo signado por un retroceso de 31,6% en las importaciones, que sumaron US$ 4.174 millones, contra exportaciones que subieron 1,7% para alcanzar US$ 5.305 millones. Con este resultado, el primer cuatrimestre del año dejó una ganancia de US$ 3.147 millones, lo que revirtió un saldo negativo de US$ 3.259 millones de enero-abril del año pasado.

El ministro de Producción, Dante Sica, afirmó este jueves que las acciones del Gobierno apuntan a tener "una economía más integrada y abierta al mundo, con más volumen de exportación". "Exportar significa fortalecer el mercado interno y mejores salarios que fortalecen el bienestar de la población", resaltó.

Las exportaciones en abril aumentaron 90 millones de dólares respecto de abril del año anterior, debido a la suba en cantidades del 10,3%, ya que los precios cayeron 7,7%.

Las ventas al exterior de productos primarios subieron 18,8% y la de combustibles un 5,8% en forma interanual, mientras disminuyeron las de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,6% y las de origen industrial (MOI), 2,3%.

Las importaciones en abril descendieron respecto a igual mes del año anterior en 1.928 millones de dólares, como consecuencia de que los precios bajaron 3,5% y las cantidades se contrajeron 29,1%. Las compras al exterior de bienes de capital cayeron 42,3%; las de bienes intermedios, 17,1%; las de combustibles y lubricantes 7,3%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 28,2%; las de bienes de consumo, 35,2% y las de vehículos automotores de pasajeros, 69,7%.

En abril los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron 889 millones de dólares de un total de 1.063 millones de ventas al Mercosur y las importaciones desde ese grupo aduanero, llegaron 952 millones de dólares, sobre un total de ventas de 1,186 millones.

La Argentina mantiene un déficit comercial con el Mercosur de 315 millones de dólares y el más abultado es el que se mantiene con China por 1.683 millones, seguido por el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) por 774 millones y la Unión Europea con 746 millones, de la misma moneda.

En cambio, el país tiene superávit comercial en el intercambio con los países asiáticos del ASEAN por 991 millones y con los países africanos agrupados en el MAGREB por 962 millones de dólares.

