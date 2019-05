Más de mil pacientes dializados pueden dejar de recibir tratamiento en Catamarca

Los nefrólogos de todo el país reclaman hoy frente a las oficinas del PAMI la urgente actualización de las sesiones de diálisis de 30.000 pacientes todo el territorio provincial, alcanzando a más de mil pacientes en el ámbito de la provincia. Así lo señaló, la Dra. Verónica Villafañez, del Centro de Enfermedades Renales de Catamarca, tras considerar como insuficiente el aumento del 6% otorgado por la obra social entre abril y mayo de este año.

“Los prestadores del servicio de diálisis de Catamarca y el país estamos sumamente preocupados por la situación que estamos atravesando”, aseguró Villafañez, quien consideró que la “medida que se está llevando a cabo hoy en Buenos Aires es en razón de entender que van a quedar 30 mil pacientes sin recibir un tratamiento del cual depende directamente su vida”, declaró en diálogo con radio Valle Viejo. De esta manera, la profesional, fue contundente en destacar “que esta práctica la requieren aquellos pacientes que han perdido su capacidad de función en el riñón y que son absolutamente dependientes de este tratamiento para poder seguir viviendo”. En otro momento, indicó que esta práctica requiere insumos que solamente lo venden dos empresas internacionales y valuadas en dólares. Ante esta situación asegura que “es imposible sostener la terapia ya que los insumos han subido un 130% atado al dólar, en comparación al 6% de incremento otorgado por el Pami, que va de un 3% en abril y otro 3% en mayo, lo que lo ubica en un 124% por detrás del valor de la terapia”, explicó la profesional.

Asimismo, destacó que en lo que va del año Incluir Salud no actualizó el pago ni el depósito de los fondos que les corresponde a las provincias para estas prácticas. Por lo que consideró que: “no solamente están desfinanciados porque el precio no se actualizó sino porque la provincia, en lo que va del año, no han pagado las practicas realizadas desde enero”. “Estamos jugando sin reglas claras, sin recomposición, sin posibilidad de saber cómo vamos a seguir adelante y estamos hablando de los pacientes más vulnerables, casi todos son aquellos que están por de la línea de la pobreza, que además tienen esta enfermedad y requieren el tratamiento", destacó. En el plano local, agregó que están negociando con la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) una recomposición acorde al valor del tratamiento.