Lavagna: "No hubo ninguna ruptura con Alternativa Federal, los diálogos están abiertos"

El exministro de Economía y precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, negó haberse distanciado definitivamente del espacio Alternativa Federal al asegurar que "no hubo ninguna ruptura, todos los diálogos están abiertos".

El propio postulante presidencial había descartado participar en ese espacio. "Es un capítulo cerrado", aseguró en A dos voces, aunque este jueves afirmó lo contrario.

En diálogo con radio Mitre, el postulante aseguró que Consenso 19 "tiene una posición tomada" y si bien señaló que no "rompió" con Alternativa Federal, expresó críticas hacia ese espacio. "No se trata de hacer un rejunte sin sentido, programa, ni ideas", afirmó, y agregó: "La posición del centro tiene que tener un contenido claro, no simplemente ser un amontonamiento".

Este miércoles, los fundadores de esa alternativa política se reunieron sin Lavagna. Del encuentro participaron el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, su par de Córdoba, Juan Schiaretti, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador Miguel Ángel Pichetto.

El exministro de Economía rechaza participar de una interna para definir al candidato presidencial, cuestión que lo alejó de ese espacio. "Las PASO son un mecanismo legal que se cumple. Lo otro es la interna. El candidato tiene que salir del consenso, porque lo otro es lo de siempre, alguien los conduce y le chifla a los demás y les dice siganme", manifestó.

En ese tramo de la entrevista, volvió a insistir en que es posible un acuerdo con Alternativa Federal pero puso sus condiciones. "No hubo una ruptura, lo que hubo es una fijación de diferencias para que no hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos", manifestó.

A su vez, Lavagna afirmó que "nunca le pidió a Sergio Massa que se baje de la precandidatura presidencial" aunque señaló que "habrá que ver dónde está cada uno".