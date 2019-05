River no jugó bien y cayó con Paranaense en el primer choque

En la primera etapa, fue muy superior el equipo brasilero, tanto que a los 10 segundos tuvo la primera clara. Ponzio quiso salir jugando, se resvaló, se la quedó Lucho González que remató y atajó Armani.

La ventaja de Paranaense llegó por una buena contra que la gestaron por la banda derecha, mandaron un centro bajo, le quedó a Rony que la metió al medio y solo estuvo Marco Ruben para empujarla en el área chica, a los 24 minutos. Así, fueron pasando los minutos y River no encontró el juego que lo ponga cerca del empate.

En el segundo tiempo, River no la pasó nada bien y Paranaense atacó siempre. El arquero del “Millonario”, Armani, tuvo que sacar una pelota clara para salvar a su equipo. Los brasileros tuvieron otra con un remate de Nikao, que pasó cerca. El equipo argentino terminó con uno menos, por la roja directa a Miltón Casco, que le pegó sin pelota a un rival dentro del área y, al no estar en movimiento la pelota, no correspondió el penal. La única clara de River fue un disparo de Palacios desde afuera, que dio en un rival y se fue cerca.

Así, River no jugó bien y se vio superado por un equipo brasilero que va por todo y demostró que es de temer. El equipo “Millonario” no la tendrá fácil en el Monumental el jueves que viene.