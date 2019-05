Testigos declararon que el imputado conducía sin luz

Ayer a la mañana, dio continuidad en el Juzgado Correccional Nº 1 el juicio oral y público por la muerte de Nicolasa Espinosa, hecho producido por Jairo Cerdan, quien en junio del año 2014 conducía una moto y la embistió desde atrás.

Durante la audiencia, se escuchó la declaración de tres de los once testigos con los que cuenta la causa. Los declarantes fueron testigos ocasionales del siniestro que terminó con la vida de Espinosa. Los testigos complicaron la situación del imputado al hacer mención ante el juez en la sala que la víctima caminaba por la calle porque en el lugar donde sucedió el trágico siniestro prácticamente no había vereda. Al ser una superficie de tierra, máquinas viales pasaban de forma reiterada y por el armado de montículos de tierra en los laterales que sería la vereda y la escasa iluminación artificial, no se podía caminar por allí y se transitaba por la calle. Asimismo, uno de los testigos dijo que si bien no presenció el momento en el que el motociclista embistió a la mujer, lo había visto momentos previos conducir a alta velocidad y sin llevar la luz obligatoria encendida.

Concluidos los testigos, se pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 14.30, cuando continuará el juicio con más testigos. Vale recodar, que en el inicio del debate el imputado por el delito de homicidio culposo guardó silencio.