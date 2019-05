Lavagna rompió con Alternativa Federal e iría por un frente propio

A un mes del cierre de listas, el exministro de Economía y precandidato a presidente, Roberto Lavagna, aseguró ayer que “por ahora” es “candidato a presidente por Consenso 19”.

Con estas declaraciones, Lavagna dejó entrever que existe cierto malestar con el núcleo íntimo de Alternativa Federal, fuerza que lideran Juan Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto.

El exministro reconoció que en una reunión con el gobernador de Córdoba donde “surgieron diferencias de fondo” que derivaron en que hoy Alternativa Federal, que según el exministro “era una parte chiquita de Consenso 19”, se haga un encuentro solo integrado por sus fundadores.

Lavagna rechazó la condición de Schiaretti de enfrentar una PASO y deslizó que podría, incluso, ir con partido propio.

Durante el encuentro con Schiaretti transmitió su punto de vista de no ir a las Primarias y de competir aliado a los socialistas del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, con la jefa del GEN, Margarita Stolbizer.

Schiaretti dijo que no puede exigir que los demás candidatos se bajen cuando no hay uno que tenga mucha más intención de votos que los demás. En tanto, Lavagna apunta a que no puede arrastrar a su espacio a una interna del peronismo.