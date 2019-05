Nueva reunión paritaria por la titularización docente sin resolver

Ayer, se realizó finalmente la reunión paritaria entre los gremios docentes y el Ministerio de Educación. Como única temática, se discutió la titularización docente anunciada por la gobernadora el 1° de mayo.

Según Adriana Vega Cativa de UDA, “Educación presentó los requisitos para acceder a la titularización dentro de lo que se consideró cómo se irían cubriendo los cargos y la cantidad de docentes que entrarían en la titularización”.

Dentro de los diferentes pedidos que habrían realizado los gremios con anterioridad, la incorporación de los docentes secundarios y superiores, Cativa dijo que “la idea del Ministerio es que siga solo el beneficio para los docentes iniciales y primarios”.

Desde el sector gremial, se solicitó la incorporación en este decreto de titularización de los cargos docentes. “Pedimos que se consideren a los auxiliares docentes. Ellos no tendrían que tener problema que ellos se titularicen, si bien solo dijeron que lo analizarán”.

“Esta titularización es más una carrera de obstáculos que otra cosa. Si el Gobierno tuviera la intencionalidad de titularizar a los docentes, sería una cuestión de forma, hacer un cambio en la situación de revista y listo”.

En relación al trabajo que habían realizado en conjunto gremios y Educación, estaba previsto que se considerara la edad a los docentes mayores de 40 años, “ahora es cualquier cosa, con solo 3 años en la docencia podrían acceder, que ni siquiera se contemplan los cargos”, aclaró.

Por otro lado, Vega Cativa comentó que expresaron su preocupación a Educación por la situación de los docentes títulos 3, que son docentes de oficio y dijo que “en esos casos estamos preocupados por este personal. Educación dijo que se realizará un tratamiento especial, pero no dan respuesta, como es en todos los casos”, expresó.

“Estas reuniones paritarias no están teniendo resolución. Hablamos de la hora reloj y hora cátedra, sin solución. Todavía estamos esperando el decreto que dijo la gobernadora que iba a estar a la reunión siguiente, ‘las altas tempranas’, los tres pasos para toda la provincia, para evitar las deudas. Todavía no sale el decreto. Son muchas las temáticas que no se resuelven. Seguimos en más de lo mismo”.

A su vez, se pudo conocer que el próximo martes se realizará un nuevo encuentro.