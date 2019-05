Manzi reconoció que fracasó “el esquema económico” de Macri

El diputado provincial y por ahora precandidato a gobernador de Cambiemos, Rubén Manzi, reconoció ayer que Mauricio Macri fracasó en la política económica que aplicó. Sin embargo, sostuvo que no se puede decir lo mismo de toda la gestión, porque un gobierno “no se mide solamente por lo económico”.

Las declaraciones del referente de la Coalición Cívica se dieron en un contexto en el que intentaba explicar, en una entrevista radial, que el gobierno kirchnerista no logró atacar la pobreza estructural del país, a pesar de haber contado con un contexto económico internacional que favoreció al país. “El gobierno anterior lo que hizo no fue cortar con la pobreza estructural, lo que hizo fue atender a la pobreza, asistir a la pobreza pero teniendo plata, no fue capaz o no quiso o no pudo superar esa pobreza estructural”, opinó.

Sin embargo, durante la entrevista concedida a FM República, Manzi reconoció primero que la pobreza se incrementó desde que Macri asumió como presidente: “Esta explosión económica sumó más pobres, más pobres de ingreso pero la pobreza no solamente se mide por el ingreso en el bolsillo”, indicó y señaló que el Gobierno nacional logró avances “en la accesibilidad a las cloacas, a internet, a un sistema de salud”, indicadores que considera que también se deben tener en cuenta a la hora de hablar de pobreza.

En ese sentido, dijo que teniendo en cuenta esta situación “este gobierno no abandonó ningún plan social, los incrementó y trató de mejorar la asistencia alimentaria. Lo que quiero decir es que este no es un Gobierno que no se da cuenta de la crisis que está pasando la gente ni mira para otro lado, es un gobierno que intenta permanentemente asistir a la gente en esta crisis”.

Ante este panorama de crisis económica y de aumento de la pobreza, el diputado de Cambiemos debió reconocer que el Gobierno erró la política económica que aplicó pero evitó hablar de un fracaso de la gestión en su conjunto. “Yo creo que hay un fracaso en el esquema económico pero no en el gobierno. El gobierno no solamente se mide por lo económico si no, en vez de elegir presidente haríamos un concurso de oposición y antecedentes para economistas”, concluyó un confuso Manzi.