El Kun Agüero blanqueó su noviazgo con una modelo

Desde hace unos meses corrían fuertes rumores de que Sergio “Kun” Agüero estaba de novio con Sofía Calzetti, una modelo de 22 años.

Y, finalmente, el jugador terminó con el misterio y reveló que es ella la dueña de su corazón. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió una imagen con el futbolista y escribió: "Esperándote".

Mientras que el ex de Gianinna Maradona y "La Princesita" Karina publicó la misma imagen en sus historias y agregó pícaro: "Lo que juego a la play".

Tiempo atrás, Yanina Latorre había contado que el futbolista le había enviado a la modelo un pasaje para que viajara a Inglaterra y se instalara en su mansión. Sin embargo, él lo había negado en una nota en revista "Caras": "No, no salimos. Nos conocemos desde chicos, pero es un amiga. Nos vemos en Buenos Aires porque tenemos amigos en común, pero no más que eso. La conozco desde los 12 años".