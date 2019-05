Copa América: estos son los convocados y hay sorpresas

La tan ansiada renovación de la Selección argentina llegó a medias. La AFA dio a conocer en el mediodía del martes la lista de 23 futbolistas que Lionel Scaloni presentó para disputar la Copa América. Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, y Nicolás Otamendi son los históricos que sobrevivieron a la "limpieza" después del Mundial de 2018. Paulo Dybala, Franco Armani, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, que también jugaron en Rusia, se mantienen como parte de los nuevos aires en el seleccionado. Y hay lugar para una sorpresa: Milton Casco, que volvió la semana pasada, tras estar inactivo más de dos meses por la rotura de clavícula.

El que otra vez mirará desde afuera el torneo es Mauro Icardi, que no está pasando un buen momento futbolístico, enfrentado con compañeros y dirigentes del Inter. En un principio, el atacante asomó como la cara de la renovación, pero sigue sin encontrar espacio en la selección. Con Inter hizo apenas dos goles en el último mes y medio. Con la camiseta argentina el registro también es bajo: no jugó el Mundial de 2018 y fue citado por primera vez por Alejandro Sabella en 2013. Desde entonces no volvió a ser convocado hasta el llamado de Jorge Sampaoli, en las últimas Eliminatorias. Pero, tal como lo hizo durante la Copa del Mundo, verá el torneo desde su casa.

A la lista también la completan jugadores de buen presente como Geovanni Lo Celso, de gran temporada en el Betis, y Leandro Paredes, flamante incoporación del PSG. También están Lautaro Martínez, Ángel Correa, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Juan Foyth, Roberto Pereyra y Agustín Marchesin. También fueron citados futbolistas que se destacaron en el ámbito nacional como Esteban Andrada, Matías Suárez, Exequiel Palacios y Renzo Saravia.

La Argentina, cabeza de serie del Grupo B, debutará el 15 de junio ante Colombia, en Salvador; luego, el 19, jugará con Paraguay, en Belo Horizonte, y cerrará la etapa el 23, contra Qatar, en Porto Alegre.