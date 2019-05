ANSES insiste en que la Provincia debe pagar las asignaciones familiares

Luego de que los presidentes de las empresas con participación mayoritaria del Estado provincial y los gremios reclamaran de manera pública por la resolución de ANSES, que dispuso que los trabajadores que pertenecen a esas empresas dejen de percibir los beneficios que se encuadran en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el titular de la UDAI ANSES, Fernando Capdevila, justificó la medida y dijo que es la Provincia la que debe aportar para el pago de estos beneficios. El funcionario nacional aclaró que “toda persona que trabaja y tiene hijos menores de edad o discapacitados tiene que cobrar asignación familiar por ese hijo. Lo que estamos discutiendo acá es quién paga esa asignación. Está fuera de discusión que debe pagarse”. En esa línea, indicó que ANSES “no paga las asignaciones familiares de los empleados estatales de la provincia y de los municipios. ANSES paga las asignaciones familiares de los empleados de la actividad privada en relación de dependencia, monotributistas y también de los organismos nacionales” y en ese marco, el organismo nacional considera que no debe pagar por este concepto a las empresas estatales “porque no son sociedades anónimas, tienen el rótulo, pero del análisis que se ha hecho es que esas no son empresas sino dependencias estatales y como tal quien debe hacerse cargo de esos pagos es el Estado provincial”. “Una empresa que tiene que pagar los gastos y no le alcanza, tiene que apelar a un crédito, a pedir tiempo o pagar en cuotas. Acá hay empresas como Producat que reciben aportes del Estado todos los meses, es decir, como no le cierran los números, el Estado provincial le gira plata. Esto es una demostración que es una dependencia más del Estado”, consideró Capdevila, al tiempo que aclaró que la decisión de ANSES “no perjudicará a los trabajadores en la medida de que el Estado provincial se haga cargo”.

La resolución fue comunicada a las empresas en diferentes momentos. Algunas como Producat dejaron de percibir este aporte desde el año pasado y otras como Aguas Catamarca fueron notificadas este mes, cuando dejaron de recibir el monto destinado para las asignaciones familiares. Por este motivo, iniciaron reclamos de manera individual, pero acordaron hacer presentaciones conjuntas para que ANSES revea la medida.