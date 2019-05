Vecina reclamó en el Hospital de Icaño por falta de ambulancia

Una vecina de Icaño (departamento La Paz) expresó su malestar y denunció que desde hace semanas el hospital zonal de esta localidad lapaceña no tiene ambulancia propia. Según le manifestaron los empleados del nosocomio, el problema se debe a que la ambulancia tendría desperfectos mecánicos.

La vecina en cuestión comentó que se enteró de la situación cuando el martes pasado, su hija, quien es profesora de Inglés, tuvo un problema de salud por la mañana, requirió de la ambulancia y le dijeron que esperara. Pero tras varios minutos en los que no tenía respuestas a pesar de vivir cerca del nosocomio, volvió a llamar y le dijeron que no había ambulancia y que el médico de guardia no podía salir. Ante ello, recurrió a los vecinos, quienes la ayudaron para que su hija fuera trasladada.