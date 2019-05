La reunión de paritarias se realizaría mañana

Nancy Agüero, de Unión Docentes Argentinos (UDA), se expresó ante una nueva suspensión de la reunión de paritaria que se viene realizando entre los gremios y el Ministerio de Educación. Ya la semana pasada, se había suspendido la reunión prevista para esa semana y que habría sido ubicada para los primeros días de esta semana. Ayer u hoy, finalmente, se conoció que la fecha tentativa sería mañana miércoles, en las instalaciones de Educación en el CAPE.

Dentro de lo previsto por los gremios, se solicitará volver a discutir la titularización docente, que había quedado pendiente hace dos semanas atrás. Los dirigentes sindicales vienen solicitando al Ejecutivo que se incluya en el decreto la incorporación de los docentes de Secundaria y Superior que cumplan con requisitos establecidos para su titularización.

En este sentido, Nancy Agüero, de UDA, dijo que “esperamos que en esta próxima reunión paritaria docente se produzcan avances y definiciones. Dentro de lo previsto, se tratará nuevamente la titularización, su reglamentación y nosotros insistiremos en tener respuestas sobre los reclamos que se hicieron sobre los haberes adeudados y, en particular, de aquellos docentes que están en condiciones de jubilarse, que necesitan que se normalice su deuda para poder incorporar a la documentación de liquidación e iniciar los trámites jubilatorios”.

A su vez, Agüero aclaró que dentro de este contexto apuntan a que las reuniones vayan teniendo definiciones “si bien es cierto, se hace el tratamiento de las diferentes problemáticas docentes, no hay avances ni tampoco soluciones a los problemas que tratamos. Esto de ir postergando las reuniones acordadas no nos conduce a nada. Estamos en más de lo mismo. Esperemos poder tener novedades para poder darles respuestas a los colegas docentes”, enfatizó.

En relación a la titularización, Agüero comentó “sabemos que la titularización de Nivel Inicial y Primaria sería una primera etapa, según lo que hizo trascender el Ministerio de Educación, pero nosotros hicimos una presentación para que se dé continuidad a esta segunda etapa, donde quedan comprendidos los docentes secundarios y de Nivel Superior y que, de esta manera, sean alcanzados todos los docentes del sistema educativo y que el Estado garantice la estabilidad laboral”.

Según la titular de UDA, “sabemos que hay una versión del Ministerio de Educación en la que indicaron que los docentes que no entran en esta primera etapa se podrían titularizar el año que viene. Pero si esta es una titularización por decreto, por qué excluir a los docentes secundarios y superiores. Necesitamos que el Ministerio defina las temáticas que venimos planteando. Ya nos pasó con las horas cátedras hora reloj, que quedó en standby, es como si estuvieran hablando de forma, que solo se cumple el cronograma estipulado en paritarias. Hasta el momento, no dan la respuesta que los docentes esperan. Para mí, Educación no quiere tomar la decisión política de darle un cierre a las temáticas que afectan a los docentes”.