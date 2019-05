Hebe de Bonafini: “Alberto va a ser como Néstor, que era uno más de nosotros”

La titular de Madres Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini avaló con firmeza la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. Sobre el flamante precandidato a presidente, aseguró: “Estuvo con Néstor muchos años, así que algo aprendió. Creo que hay que confiar en Cristina y en que no se equivocó eligiendo. Me parece que Cristina no nos va a poner en manos de alguien que no esté a la altura. Es una estadista, sabe lo que hace y confío en eso. Por lo tanto confío en Alberto Fernández”.

Aseguró asimismo que “Alberto es un gran negociador, conoce mucho”. También apuntó que “va a tener que poner mucho de él, es muy inteligente y está muy preparado, pero todo el mundo le va a pedir”. Insistió Hebe que la situación del país implica que Alberto Fernández “más que traje va a tener que estar en camisa o chomba, para estar al lado de los trabajadores, de quienes menos tienen”.

Y concluyó con un elogio: “Me parece que él va a ser como Néstor, que era uno más de nosotros. Yo me siento como la madre de Néstor y de Cristina, y me parece que con él me va a pasar lo mismo”.

En tanto, sobre la elección de CFK de ir como vice, Hebe confió que “yo hace tiempo creía que ella tenía que estar en un lugar más preservado”. Añadió la presidenta de Madres que “lo más importante ahora es dejar de lado nuestros problemas, porque si sobreponemos lo que nos pasa a cada uno no vamos a avanzar. Lo más grave es la deuda: trae millones de niños que no comen, millones de personas que no trabajan, miles que viven en la calle, miles que no estudian”.