Pichetto y la fórmula Fernández-Fernández: "Ella no se bajó, sigue siendo el poder"

El senador Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de Alternativa Federal, se refirió al anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y aseguró que la ex presidenta "no se bajó, sigue siendo el poder". "Es una jugada dirigida a buscar el centro, difícilmente lo logre, la figura central es ella, es un caso atípico: un vicepresidente más potente, con mayor potencia electoral y mayores votos". Por otro lado, afirmó que "hasta el momento Sergio Massa está dentro de Alternativa Federal", pero aseguró que "se acaba el tiempo: hay que decidir, plantear una definición respecto al liderazgo, las candidaturas son fundamentales. Sin candidatura no hay proyecto, y hay que hacerlo rápido, sino el proceso puede diluirse y el escenario en la Argentina puede quedar nuevamente polarizado".

"El programa lo tenemos: de centro, moderado, que tiene mucho que ver con el pensamiento y la visión de (Roberto) Lavagna y lo que creemos nosotros", agregó Pichetto. A su vez, expresó: "Es importante que Alternativa Federal sea un opción electoral y que tengamos una propuesta interesante para que la gente vote". La expectativa política, luego del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, está puesta en lo que haga este espacio. El miércoles está prevista una reunión entre Pichetto, el cordobés Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. Allí podría haber una definición.

"El Gobierno desalentó siempre nuestra propuesta; juega a la polarización extrema que es un error. Hay que construir democracia. (El presidente Mauricio Macri) podría haber abierto al comienzo o cuando ganó la parlamentaria (en 2017), pero hubo siempre una visión electoral de confrontación", analizó el senador peronista. Y añadió: "El Gobierno ha construido la oposición, ha hecho de la ex presidenta una figura central y le dio su centralidad".

Por otro lado, para el senador la movida política de CFK "reitera el método que se utilizó cuando se designó a (Amado) Boudou o a (Carlos) Zannini, el peronismo sin participación". "Alberto Fernández es un hombre moderado, de diálogo, que ha tenido virtudes; si uno lo compara con Zannini y La Cámpora es ultramoderado", agregó.