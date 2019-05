Saadi: “Quisiera saber cómo van a salir los radicales a defender la política de Macri”

El diputado nacional lanzó fuertes críticas a las políticas implementadas por el Gobierno nacional y señaló las dificultades que tendrá el radicalismo en la provincia para defender la gestión de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que la UCR forma parte de la alianza Cambiemos. A su vez, contrastó esta situación con “el orgullo” que le provoca hablar con los catamarqueños de la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci.

Los dichos de Saadi se dieron durante un acto partidario realizado el fin de semana en el Club Estudiantes de la Tablada, en el que fue quizás el primer acto de importancia en el que el secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, mostró su decisión de competir por la intendencia de la Capital, aspiración que fue claramente apoyada por el diputado nacional.

En un discurso dirigido específicamente a la militancia que se prepara para la campaña electoral, el legislador dijo que “a nosotros no nos va a resultar difícil salir a la calle. Yo me siento muy cómodo cuando tengo que hablar con un vecino y decirle las cosas que hicimos, las cosas que hizo Raúl (Jalil),ni les cuento las cosas que hizo la gobernadora (Lucía Corpacci). Yo me siento muy cómodo defendiendo nuestra gestión de gobierno. Ahora, yo quisiera saber cómo van a salir los radicales a defender la política de Macri que sumergió a la Argentina en la mayor calamidad de desempleo, de inflación, de pobreza”.

“Hay que tener cara para salir a hacer política con los vecinos y decirles lo que está haciendo el Gobierno nacional con cada uno de los catamarqueños, con el cierre de fábricas, con el aumento de la pobreza, con la inflación y sobre todo -y esa pelea yo me resisto a perderla- los tarifazos que puso el Gobierno nacional y que hoy lo tienen de rodillas a cada uno de los negocios, de las pymes y de las fábricas de los catamarqueños”.

Por último, arengó a los militantes a caminar las calles durante la campaña. “Aquí van a contar con un compañero para caminar porque me siento absolutamente orgulloso, como lo hago en el Congreso de la Nación, de defender las políticas de nuestra gobernadora y de cada uno de los intendentes de la provincia de Catamarca”, afirmó.