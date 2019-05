Alberto Fernández: “En un gobierno, el que decide es el Presidente”

El flamante candidato a presidente por el kirchnerismo, Alberto Fernández, negó ayer que vaya a ser “un títere” de Cristina Kirchner y aseguró que tampoco tiene “la capacidad para disfrazarla de buena” a la ex mandataria.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que lo tomó “por sorpresa” la propuesta de la actual senadora nacional para que él encabezara una fórmula junto a ella y explicó que aceptó la idea porque “más allá del cariño” que le tiene a la ex mandataria nacional”, quiere “ayudar al proyecto”. “En un Gobierno, el que toma las decisiones es el Presidente, pero yo no voy a prescindir de Cristina porque es muy valiosa”, aclaró Fernández. En este sentido, aseguró que muchos lo han tildado como “un títere de ella o el que tiene la capacidad para disfrazarla de buena”, pero dijo que no es “ni una cosa ni la otra”.

“Que Cristina me acompañe es esencial para mí, si no, no sé qué hubiera hecho. Ella cree que yo sirvo más para este momento que ella. Pero que esté conmigo ayuda mucho porque es como tener a (Lionel) Messi y que yo sea el 9 que hace los goles”, agregó.