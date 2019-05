Le dijo a su papá que era gay y su respuesta conmovió a todos

Martiniano Lence tiene 16 años. Cursa 4° año en la Escuela del Mirador, en Villa Devoto, barrio donde también vive. Hace muy pocos días se hizo viral tras publicar un audio con la respuesta de su papá después de haberle contado cuál era su orientación sexual.

La historia se remonta a enero de este año. Martiniano y su papá Raúl habían pasado meses muy difíciles tras la muerte de Alejandra, mamá y esposa, en julio del año pasado. Era a ella a quien Martiniano quería contarle lo que le estaba pasando pero no llegó. Unos meses después y tras varias “indirectas”, se animó y se lo contó a su papá por mensajes de WhatsApp.

“A veces se les escapaban comentarios machistas y yo lo frenaba y le decía por ejemplo que estaba bien que un chico quisiera ser gay y que incluso yo podía serlo. Eran indirectas pero bien directas”, contó Martiniano en declaraciones.

Pero, acorde a los tiempos que corren, Martiniano eligió un meme para contarle a su papá lo que le estaba pasando. “Le mandé un meme de un chico con un ramo de flores que se lo estaba llevando a un ataúd con la palabra heterosexual y con eso entendió todo. Eso surgió porque se dio cuenta que estaba hablando con un chico desde hacía un tiempo”, explicó.

“Toda mi vida lo supe, pero la realidad es que el año pasado lo negué y me dije que me tenían que gustar las chicas y por eso empecé a hablar con una hasta que una de mis mejores amigas me dijo: seas lo que seas, tus verdaderos amigos y las personas que te quieren te tienen que aceptar y te van a querer igual”, agregó el adolescente.

Raúl, su papá, es médico y asegura que cuando se enteró se conmocionó pero inmediatamente entendió que lo único que quería era que su hijo sea feliz. “Al principio sentí una conmoción ya que cada padre imagina una historia para cada uno de sus hijos la cual tuve que cambiar abruptamente”, explicó.

El audio que le mandó Raúl a Martiniano, realmente emociona. Se lo escucha decir que "para que termines de entender cómo estoy ahora con respecto a cómo estaba cuando vos querías comprar una cocinita", comienza diciéndole. "Yo antes quería que seas un varoncito. ¿Ahora sabés que quiero? que seas feliz, sano y seguro", le dice.

"Te amo como sos y eso me lo enseñaste vos y me lo enseñó la vida. Quiero que seas feliz. Siendo lo que vos quieras. Lo que vos sientas que tenes que ser, nada más", finalizó.

“El tema de la cocinita es porque cuando yo era chiquito quería tener una cocina pero todo estaba tan estereotipado que mi papá no me dejaba. Por eso nombra la cocina en el audio,”.

A partir de que Martiniano pudo contarle a su papá su orientación sexual su relación cambió y se hicieron más cercanos. “Sin lugar a dudas mi hijo está mucho mas sociable, más feliz y además sabe que tiene un padre en quien confiar”, resumió Raúl.