Mirtha Legrand rompió el silencio y opinó sobre la fórmula Fernández-Fernández

Mirtha Legrand ya se encuentra en su casa luego de que el domingo pasado fue operada por una obstrucción intestinal.

Aún debe hacer reposo por lo que su hija, Marcela Tinayre, se hizo cargo de la conducción en reemplazo a su madre.

"Qué placer reemplazar a mi mamá. Siento que me voy a sentar en el sillón de Rivadavia. Sobre todo por las novedades del país (refiriéndose al anuncio de Cristina Kirchner que se lanzará como como vicepresidenta de Alberto Fernández)", arrancó diciendo Marcela.

"Mi mamá está muy bien. Está espléndida. Aunque estoy segura que está en su casa diciendo 'Yo puedo hacer el programa'", dijo sobre la diva.

Minutos después, Mirtha se comunicó por teléfono con el programa y expresó: "Estoy muy bien, mirándote sentada desde mi sillón. Estoy desde el teléfono de línea. Estás preciosa Marcela, muy bonita".

"Estoy en mi casa. Me estoy recuperando muy rápidamente. Los médicos me han dicho que nunca han visto una recuperación así de semejante. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo visitas. Un beso a los tele espectadores. No tengo palabras para agradecer tantos llamados y deseos de pronta recuperación, aseguró.

La diva de los almuerzos no esquivó el tema el momento, la candidatura de Alberto Fernández como Presidente: "Pero qué noticia, una bomba. No hay que perderse el programa".

"Un beso a mis colaboradores y supongo que el fin de semana que viene ya estoy en condiciones para volver al programa. Me encuentro perfecto. Fijate que me operaron el domingo y unos días después estoy hablando en vivo en televisión",cerró.

En la jornada del domingo de "Almorzando con Mirtha Legrand", Tinayre volverá a conducir el programa y tendrá como invitados a los actores Luis Brandoni, Nicolás Francella, Nicolás Cabré, Laurita Fernández, el abogado Mauricio D'Alessandro y Jey Mammon.