Alberto Fernández: "Cristina me ofreció el cargo el miércoles pasado"

Alberto Fernández, candidato a presidente de Unidad Ciudadana reveló que Cristina Fernández le ofreció ocupar la candidatura a presidente a mediados de semana durante una entrevista radial que le concedió a la periodista Nancy Pazos.

"Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", dijo Fernández, y agregó, que la ex presidenta le comentó: "El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma".

Asimismo, el dirigente agradeció los mensajes de apoyo desde su cuenta de Twitter. "Todos juntos vamos a trabajar para sacar a Argentina de la postración", señaló.

"Ahora es con todos. Todos juntos para devolverle el trabajo a los que lo han perdido y para que no se deteriore la calidad el empleo para que los tienen", afirmó.

La designación de Fernández tomó por sorpresa a toda la clase política, que estaba esperando la nominación de Cristina como candidata del espacio que abrió hace algunos años para competir con Cambiemos y Alternativa Federal.