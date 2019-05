Mauro Zárate: "Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido"

El día después de Mauro Zárate arrancó con dos publicaciones en redes sociales que sirvieron para celebrar el pasaje a las semifinales de la Copa Superliga. Sin embargo, con el paso de las horas decidió referirse a lo que fue el tema del día y volvió a mandar un mensaje contundente para los hinchas de Vélez. “Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido”, expresó el atacante Xeneize.

El hecho de quedar en el centro de la escena motivó a que Mauro Zárate enviara un mensaje a mensaje al programa “Perros de la Calle”, que luego fue reproducido para toda la audiencia. “Después de jugar siempre gratis, de volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos uno por uno para regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas”, manifestó.

Se trata de una historia que seguirá escribiendo capítulos y que, por el momento, parece tratarse de una relación sin ningún tipo de retorno entre las partes.