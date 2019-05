CAMYEN apelará el fallo que lo condena a pagar dos millones y medio de pesos

Tal como lo publicó ayer LA UNION, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nominación notificó a la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) de un fallo desfavorable por el cual deberá pagar casi 3 millones de pesos, en una causa que se le sigue por daños y perjuicios.

Se trata de un juicio iniciado por un empresario inmobiliario, propietario de un inmueble ubicado en la calle Sarmiento que alquilaba la empresa, años atrás, para su funcionamiento. Consultado por este medio, el actual presidente de la empresa, José María Barros, anticipó que se apelará el fallo por lo que la resolución del caso deberá esperar por más tiempo. “Es una sentencia en primera instancia y la vamos a apelar y seguir el camino que corresponda” indicó el presidente de CAMYEN aunque dijo que las precisiones del caso las manejaba mejor el abogado de la empresa.

El fallo obliga a CAMYEN a pagar 2.580.000 pesos en favor del demandante, una cifra importante, teniendo en cuenta que desde la oposición cuestionan que el Estado provincial auxilia de manera permanente a la empresa con fondos, a través del Ministerio de Producción. Sin embargo, Rosales aclaró que si bien se trata de una cifra considerable, la empresa estaría en condiciones de abonarla “sin quedar por el piso”.

“Tendremos que hacer las previsiones para que se pague lo que se tenga que pagar pero de todas manera habrá que ver cómo llegamos al final del camino. Recién estamos al principio, no quiere decir que tengamos que pagar eso, habrá que ver cuáles son las alternativas. Obviamente no es poco dinero pero tampoco es que nos va a dejar en el suelo y no podemos pagar pero habrá que ver cuáles son las soluciones posibles”.

Aclaración

En la edición de ayer, se indicó que el presidente de CAMYEN al momento del conflicto judicial era Fernando Musella. Sin embargo, se trató de un error involuntario, ya que el titular de la empresa en ese momento era Daniel Issi, quien renunció el año pasado y fue reemplazado por el actual titular de la empresa, José María Barros.