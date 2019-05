La Corte confirmó que el juicio contra Cristina Kirchner empezará el martes y ya tiene hora

La Corte Suprema de Justicia informó hoy que la solicitud al Tribunal Oral Federal N°2 de revisar el expediente de la causa "Vialidad", en donde se investiga a la ex presidenta Cristina Elisabet Kirchner por el redireccionamiento de la obra pública, "no suspende el juicio oral en trámite". Es decir, ratificó que el procedimiento contra la ex mandataria comenzará el próximo martes 21 de mayo, como estaba previsto. El horario de inicio sería a las 12 hs.

"Dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno", destacaron los integrantes del máximo tribunal en un comunicado.

El expediente ya se encuentra en manos de los jueces de la Corte: tiene más de 50 cuerpos, 13 imputados (entre los que se encuentran, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez), cuenta con más de 150 testigos, y se cuestionan 52 obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones.

En otro pasaje del comunicado, se argumentó la solicitud al TOF 2 al considerar que "de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad".

Cuando se conoció el pedido de la Corte, se hizo referencia a la necesidad de poner orden en una causa llena de recursos y planteos (ocho, por parte de las defensas) que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio.

En este punto, el máximo tribunal afirmó que "debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia".

En un principio, muchos dirigentes políticos y especialistas en derecho advirtieron que la solicitud para revisar el expediente podría generar una nueva demora en el inicio del juicio oral contra Cristina Elisabet Kirchner. El propio presidente, Mauricio Macri, se manifestó en contra de esta posibilidad: "Queremos que no haya impunidad", planteó ayer desde la provincia de Corrientes.

Por otro lado, una de las querellas en el juicio que investiga a la ex mandataria por corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, la Oficina Anticorrupción, también había rechazado este pedido.

En otro de los puntos del comunicado, la Corte indicó que solicitar los expedientes para una revisión es una "medida habitual" y que "ha sido adoptada en numerosas oportunidades".