El Tribunal elevó el caso a la Corte y mantiene la fecha del juicio Cristina Kirchner

A la espera de una fecha para el juicio oral que debería enfrentar la ex presidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública, el Tribunal Oral Federal N°2 entregó el expediente de la causa a la Corte Suprema de Justicia. El proceso judicial tenía fecha para el próximo 21 de mayo pero el máximo tribunal había exigido analizar los pedidos de las defensas, lo que podría retrasar el inicio.

Por el caso, el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, adelantó esta mañana que cumplirían con el trámite solicitado por la Corte aunque aclaró: "El juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene. Lo que sí, estoy remitiendo a pedido de la Corte Suprema la causa principal para que se resuelvan nueve recursos a instancia de presentaciones de las partes”.

"Estamos trabajando para garantizar los derechos de las partes y ofrecer las condiciones de debido proceso y agilización de la Justicia. El juicio no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el tribunal, es decir, no podría iniciar sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte", agregó en diálogo con radio La Red.

La entrega del expediente se hizo luego de que los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco firmaran una resolución en la que se instruyó a su secretario penal para pedir el cuerpo principal de la causa y estudiarlo. El juez Carlos Rosenkrantz, en cambio, decidió no firmar el oficio.

La resolución generó el repudio del Gobierno. La misma titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, apuntó contra la medida y agregó: “En una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida. Esperamos que el Tribunal Oral inicie el juicio la semana próxima porque no hay fundamento para que no lo haga”.

La funcionaria recibió el apoyo del jefe de Gabinete Marcos Peña quien consideró que "hay una intencionalidad política de los sectores para que Cristina Kirchner no vaya a juicio". En la causa por presunta corrupción en la obra pública también están imputados el empresario detenido Lázaro Báez, y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.