Frigerio no descartó que Mauricio Macri vaya a una PASO

Rogelio Frigerio admitió la posibilidad de que Mauricio Macri vaya a una Las Paso para definir la candidatura presidencial, en el marco de la ampliación reclamada por los socios del PRO dentro de Cambiemos, y señaló que el mandatario "va a hacer lo mejor para la Argentina, y eso incluye cualquier cosa".

"Hoy tuvimos una reunión habitual, con Peña y los gobernadores, y este tema se discutió. Creo que hay que ampliar la base de sustentación política de un espacio sin mucha fuerza en el Parlamento ni entre los gobernadores. Para gobernar mejor se necesita más volumen", señaló el ministro del Interior en una entrevista con Canal 9.

Y al referirse al pedido del titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de ampliar la coalición deslizó que el Presidente podría acudir a una interna.

"No es usual que dentro de un espacio le hagan una interna al Presidente. Pero lo que planteamos es que están abiertas todas las posibilidades, sobre todo también la ampliación de nuestro espacio. A mí hasta me parece necesario el trabajo de ampliación de la base de sustentación política de Cambiemos. Veremos cómo se resuelve eso desde el punto de vista operativo, si con unas PASO, si sumando dirigentes a Cambiemos o ampliando Cambiemos. Todavía no está claro eso, aún hay tiempo", afirmó.

En esa línea, Frigerio resaltó: Macri va a hacer lo mejor para la Argentina, y eso incluye cualquier cosa. Va a hacer lo más inteligente para no volver al pasado. Si Macri, y el espacio, entiende que hay alguien mejor para el electorado, que asegura que el esfuerzo por el país tiene un candidato mejor, seguramente él lo analice".

Venezuela y la inflación

Como ya lo señaló en otras oportunidades, el ministro recalcó que la gestión de Cambiemos "impidió que Argentina se transformara en Venezuela".

"Les dijimos al populismo que no tiene más cabida en el país. Pero, es cierto, cometimos algunos errores. Por ejemplo, subestimamos algunos problemas, como la inflación.Creíamos que podíamos resolver rápido ese problema, que lleva setenta años en la Argentina. No son problemas nuevos... Cada tanto tenemos recesión, el problema del dólar no son de ahora", describió.

Y concluyó: "Por primera vez estamos aplicando recetas distintas a las de los últimos 70 años. Estamos intentando de cambiar de problemas. Son caminos dolorosos, complejos y duros, pero creemos que van a resolver los problemas estructurales de la Argentina".