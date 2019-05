Horóscopo del día jueves 16 de mayo de 2019

ARIES - Probablemente te va mejor financieramente ahora de lo que te ha ido hace mucho tiempo, pero todavía no has llegado a algunas de las metas monetarias que te habías establecido. Esto podría estar en tu mente hoy. Si no tienes cuidado, podrías dejarte llevar por la histeria. Tal vez sería más productivo buscar con tranquilidad una manera de progresar más rápidamente. Puedes hacerlo.

TAURO -Tus padres u otra pareja cercana pueden pelearse y quizás esperen que tomes partido. ¡No lo hagas! Es mejor que te apartes, dejes que lo resuelvan por sí mismos y les recuerdes que te preocupas por los dos. Lo mejor que puedes hacer en estas circunstancias es tratar de ayudar a lograr un acuerdo, pero encontrar una situación completamente satisfactoria para ambos podría ser difícil.

GÉMINIS - Alguien que conoces bien podría estar diciendo una cosa mientras tu intuición te dice la contraria. A esa persona probablemente le preocupa algo embarazoso. No presiones para obtener información. Saldrá a su debido tiempo. Si quieres ayudar, llévate a esta persona al cine o a cenar para que se distraiga. Esto debería apartar su mente del problema por un tiempo.

CÁNCER - Una amistad puede parecer molesta contigo más no admitirlo. Si le preguntas que qué le pasa, tal probablemente va a decir: “Nada”. Utiliza tu intuición para deducir lo que le está molestando y luego trata de hacer las paces con ella de alguna manera. Es posible que desees volver a evaluar su amistad. Puede estar muy poco comunicativa. El término de “conocido” puede adaptarse mejor que al de “amistad”.

LEO - Las emociones pueden estar a flor de piel con las energías astrales de hoy. Tus amigos pueden discutir e incluso pelearse. Evita esas situaciones. Lo mejor es que te concentres en solucionar el problema y en eliminar el motivo de la tensión en lugar de tratar de controlarla. Ten paciencia.

VIRGO - Algunas personas con las que pasas un montón de tiempo podrían entrar en un debate sobre conceptos espirituales o metafísicos. Esto podría hacer que tú y todos los demás se sientan muy incómodos. Este no es el momento para tratar de mediar. Las dos partes están demasiado apegadas a sus puntos de vista. Es mejor simplemente cortar el tema de raíz y no hablar de ello ahora. ¡Cambia de tema!

LIBRA - Los desacuerdos y los ánimos exaltados podrían obstaculizar la realización de un proyecto importante. Puede haber un detalle del plan sobre el que algunas personas no estén de acuerdo. Lo mejor es tratar de rehacerlo en lugar de tratar de atraer a todos hasta el punto de vista actual. Todo el mundo está demasiado tenso como para escuchar a la razón. En cambio, escucha lo que tienen que decir y actúa en consecuencia. ¡No pierdas la objetividad!

ESCORPIO - Las amistades son una parte importante de tu vida. A medida que envejezcas encontrarás que lo son aún más. Hoy puedes agrandar tu círculo de amigos. Quizás te unas a un grupo con intereses similares a los tuyos. Tal vez conozcas a alguien con quien sientas una conexión inmediata. Sea lo que sea, esta persona o personas van a enriquecer tu vida en gran medida.

SAGITARIO - Hoy sientes emociones encontradas. Es posible que disfrutes de tus actividades pero sientas que ninguna se te da lo suficientemente bien como para continuar con ella. Lo que tienes es un problema de confianza, no un problema de capacidad. Puedes tener una experiencia hoy que te muestre lo competente e inteligente que eres. ¡Aprovecha cualquier oportunidad que se te presente!

CAPRICORNIO - Hoy puedes sentir especial pasión y el deseo de pasar un tiempo a solas con tu pareja. Sin embargo, tu pareja puede estar ocupada por otras responsabilidades o no estar de humor para ello. Esto puede ser frustrante, pero no te enfades. No te está rechazando, aunque pueda parecerlo. Arregla una cita para mañana. ¡Más vale tarde que nunca!

ACUARIO - Puede que esperes que tu pareja te visite esta noche y que no aparezca y ni siquiera se ponga en contacto contigo. Esto puede hacer que lógicamente te preocupes. No hagas ninguna locura. Todo parece indicar que tu pareja está bien. Probablemente se trata sólo del tráfico. Tal podría aparecer mucho más tarde de lo esperado.

PISCIS - Alguien con quien necesitas ponerte en contacto para obtener información no está disponible temporalmente. Puede que tengas que tratar de encontrar lo que necesitas en otro lugar. Esto podría ser difícil. Podrías ir en círculos cuando te refieran a alguien que a su vez te remite a la persona con la que no puedes comunicarte. Puede que tengas que posponer este problema y trabajar en otra cosa.