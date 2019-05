Gómez le pidió a Brizuela del Moral que se acerque a la UCR para que no pase lo de Córdoba

La aplastante derrota que sufrió Cambiemos en la provincia de Córdoba encendió las alarmas en los partidos que integran la alianza en Catamarca y, sobre todo, en la principal fuerza dentro del armado opositor, la Unión Cívica Radical.

Es que las cicatrices que dejó la fuerte pelea interna que terminó dejando a casi la mitad de la UCR fuera de la conducción partidaria parecen estar lejos de cicatrizar. Al menos así lo dejó reflejado el presidente del Comité Capital y aspirante a candidato a gobernador, Roberto Gómez, quien le pidió al exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, que deje de lado lo sucedido en la fallida elección interna del año pasado y “se acerque a la UCR”.

El referente de Morada dijo que desde el Comité Capital de la UCR que él preside se logró avanzar en el diálogo con distintos sectores pero, hasta la fecha, el Movimiento Renovador fue el único que siempre pegó el faltazo. Por este motivo, le hizo un pedido público a la línea que responde a Brizuela del Moral: “encarecidamente y de corazón les pido que se acerquen a hablar con los radicales, más con esta situación que paso en Córdoba”.

En ese sentido, agregó que “necesitamos estar juntos y sabemos que juntos podemos llegar mucho más lejos y ganar la gobernación en la provincia”.

Consultado por los motivos por los cuales no se pudo avanzar en un acercamiento con los renovadores, el referente de la línea MORADA dijo que eso “habría que preguntarle al ingeniero Brizuela del Moral, cuál es el problema. Yo creo que las internas han pasado y hoy en día una persona tan importante, como lo fue y sigue siendo en el radicalismo, que no esté hoy dentro del partido me parece que no es bueno ni para Catamarca ni para los radicales porque con el apoyo de una persona con tanta experiencia se puede salir adelante”.

En diálogo con la TV Pública y Canal 5, Gómez manifestó también que con quien sí mantiene un asiduo contacto es con el precandidato a intendente de la Capital y rector de la UNCa, Flavio Fama, “para poder acompañarnos en el proceso electoral y que Catamarca tenga una propuesta distinta a la que tiene hoy”.