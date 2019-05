En Casa Rosada, analizaron la derrota en Córdoba

La derrota electoral en Córdoba fue uno de los temas de la reunión de ayer de gabinete.

“Vamos a seguir trabajando en conjunto del mismo modo en que vinimos haciéndolo como hasta ahora”, afirmó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

El funcionario, además, admitió que “Cambiemos deberá hacer una autocrítica, porque ir divididos perjudicó el resultado”, aunque reconoció que en sintonía con el mensaje de Schiaretti, se trató de una “elección local sin relevancia nacional”.

De Andreis habló en conferencia de prensa al término de la reunión de gabinete, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Ahora hay que volver a unir y reconstruir las posiciones de los distintos espacios en Córdoba para encarar la elección en agosto y en octubre de este año”, afirmó.

Bullrich precisó que “en Córdoba, el Gobierno no tenía un candidato, porque ninguno fue como Cambiemos”. “Lamentablemente, no se pudieron poner de acuerdo, fue dividido y no hubo capacidad de gestar una sola fórmula para competir en las elecciones”, dijo en relación a la pelea interna entre los radicales Mario Negri y Ramón Mestre.