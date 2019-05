Conflicto con EC SAPEM: “Si no lo sacan a Barot, cortaremos la Ruta 38 y la Fiesta del Poncho”

Esta mañana un grupo de usuarios autoconvocados se reunieron frente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos contra la tarifa de energía.

El referente Rodolfo Díaz expresó que el miércoles 15 a las 10 de la mañana realizarán una marcha en la que participarán vecinos de Recreo y cortarán todo alrededor de la Plaza 25 de Mayo, como primera medida.

Asimismo indicó que si el titular de EC SAPEM, Raúl Barot no presenta la renuncia, van a tomar medidas más fuertes.

“Si no lo sacan a Barot del lugar que está, nosotros vamos a cortar la Ruta 38. Si luego de cortar la Ruta 38 no nos escuchan, no se olviden que tenemos una Fiesta hermosa donde se llena de turismo que es el Poncho. Esto no es una amenaza, le estamos diciendo a la señora gobernadora que nos atienda y escuche lo que dijimos nosotros y lo que dijo el señor Barot, y que lo haga dar un paso al costado”.