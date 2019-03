Ríos: “La situación está muy difícil y no da para más”

Las críticas lanzadas por el intendente de Recreo, Roberto Herrera, respecto de la falta de comunicación y respuestas por parte del Gobierno nacional con los jefes comunales del radicalismo en la provincia, coinciden con la visión del intendente de Belén, Daniel “Techi” Ríos. El caudillo belicho volvió a lanzar críticas con algunas de las políticas implementadas por el Gobierno nacional y dijo que la difícil situación por la que atraviesa la gente “no da para más”.

Ríos, que estuvo ausente del encuentro de intendentes radicales realizado el martes en Valle Viejo, aclaró que se encuentra más abocado a la gestión que en trabajar en el armado electoral para las elecciones de octubre, debido a que la situación es muy crítica. “Yo más que la cuestión política voy a estar atento a lo que dice la gente y yo no estoy de acuerdo con que le sigamos ajustando al bolsillo a nuestros comprovincianos. La situación está muy difícil y no da para más”, señaló en Radio Nacional y, en esa línea, puso como un ejemplo de las políticas con las que no concuerda al aumento de las tarifas de los servicios públicos.

En cuanto a la relación que mantiene como intendente radical con el Gobierno nacional, indicó: “Comparto lo que manifestó el intendente de Recreo (Herrera). Uno hace lo que puede y a veces uno espera tener más apoyo del espacio que uno ha apoyado pero en la realidad no se da”.

Consultado por la posibilidad de que exista una ruptura en Belén con Cambiemos, Ríos dijo que eso es algo que no aún no se analizó. “Vamos a ver qué dice el resto de la dirigencia, no es una decisión que yo puedo tomar unilateralmente, hay que charlar con todos lo sectores porque en nuestro municipio, conversamos entre todos las decisiones políticas. Pero aún no hemos conversado sobre eso, estamos abocados de lleno al tema de la gestión. La gente no nos da tiempo para otra cosa”.

El intendente criticó las consecuencias de plantear una grieta entre Cambiemos y el kirchnerismo y opinó que “de una vez por todas tenemos que acabar con la grieta, la gente queda en medio y no avizora una propuesta que nos diga si va a haber crecimiento y vamos a estar mejor”.

Por último reiteró una frase que ya lanzó en 2018 respecto de los errores políticos que comete Cambiemos a nivel nacional y provincia: “Yo lo repito, los puedo acompañar hasta la puerta del cementerio, pero no me entierro con nadie”.