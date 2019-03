Mera dijo que Jalil le pidió ir con Cambiemos, pero el intendente desmintió los dichos

Se desató la polémica tras las declaraciones que realizó el senador nacional Dalmacio Mera (PJ - Alternativa Federal), quien aseguró que el actual jefe comunal de la Capital, Raúl Jalil (PJ), lo invitó a sumarse a Cambiemos para ir juntos a eventual interna (ver aparte). Los dichos del legislador obtuvieron la inmediata respuesta del intendente quien aseguró que se trata de una interpretación errónea por parte de Mera.

“Creo que se trata de una mala interpretación del senador. Uno tiene responsabilidades distintas como intendente: uno tiene que mantener los niveles de gestión y tener una buena relación con todos los estamentos para gestionar para los vecinos”, manifestó el intendente en relación al acercamiento que mantiene con la gestión provincial que conduce Lucía Corpacci y aclaró que acompaña a los actos de gobierno en el marco de la institucionalidad.

Si bien son públicas las aspiraciones de Jalil de ir por la Gobernación y él mismo se encargó de confirmalas, aún no hay definiciones concretas sobre su eventual candidatura ni sobre el espacio político por el que lo hará. Tampoco se sabe si logra o si le interesa un consenso dentro de PJ local o si buscará una tercera alternativa. Oportunamente, el propio jefe comunal se encargó de aclarar que mantiene buena relación con el peronismo, por lo que los dichos de Mera sorprendieron, más aún cuando falta poco para el cierre de listas para las elecciones de octubre.

“Con Lucía empezamos un camino en 2011 y lo voy a terminar con ella. Fue una decisión de él irse del espacio y proyecto que generamos para desarrollar Catamarca”, remarcó Jalil

Sin distanciamientos

El intendente dejó en claro que más allá de las declaraciones de senador Mera, él no tomará distancia de Nación y “mucho menos de Lucía”.

Y agregó: “Él (por Mera) tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera”.

Por último mencionó que durante su gestión frente a la comuna capitalina realizó grandes obras con el Gobierno Provincial y nacional.

“Hemos hecho obras con financiamiento nacional, y hemos hecho obras con fondos propios. Eso es gestión, tratar con todos, consensuar, dialogar y lograr que cada esfuerzo se traduzca en beneficios para los catamarqueños. El resto son especulaciones que no tienen sentido en la difícil situación económica que atravesamos”, enfatizó.

“No debo ser obsecuente con la gobernadora para tener buena relación”

En el marco de las declaraciones que realizó Dalmacio Mera a radio Valle Viejo, también cuestionó a la dirigencia que acompaña a la gobernadora Lucía Corpacci y consideró que son “obsecuentes” y no ayudan ni aportan a la proyecto de provincia.

El legislador dijo que mantiene una buena relación con Corpacci, más allá de los disensos y comentó que acerca aportes que considera necesarios vinculados a gestiones en que él realiza y que están pensadas como un aporte para la provincia.

Respecto a sus aspiraciones políticas, el electo integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Nación dijo: “Me interesa ser parte de un proyecto en calidad de gobernador o de acompañante. Con objetivo para cumplir y si no se cumple que pueda haber disenso”, expresó.

Y agregó: “Me gusta cuando se pueden plantear diferencias, con los disensos. En todo lo que pueda ayudar a la gobernadora y a los intendentes, lo hago sin mirar cuestiones personales. No debo ser un obsecuente con la gobernadora para tener una buena relación. Sabemos que hay gente que cree que tiene que ser obsecuente, entonces, entre los conversos y los obsecuentes, cuando eso se convierte en el entorno de alguien, es difícil que las cosas salgan bien”, disparó.

Respecto a su relación con Jalil expresó: “En las elecciones legislativas de 2017 Raúl me vino a proponer que vayamos a Cambiemos. Me propuso la posibilidad de que hagamos internas en ese espacio. Yo le dije que no. Fue la última vez que hablé de política con él”, concluyó.