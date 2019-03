Capacitan sobre la aplicación de una guía para los trastornos provocados por el uso de sustancias

La Dirección de Políticas Asistenciales llevó a cabo una capacitación sobre la aplicación de la Guía de Intervención mhGAP, para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada.

Coordinado por la referente Provincial del Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP), Dra. Leticia Luque, la capacitación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, y tuvo como eje la formación de un grupo reducido de 20 personas, para que sean los futuros formadores de los equipos que están en terreno.

El subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Lic. Matías García Terán, expresó que la Guía “está diseñada para todos aquellos profesionales no especializados en salud mental. Nosotros, desde el año pasado comenzamos a trabajar con esta Guía para capacitar a los diferentes equipos, fundamentalmente de los Caps, porque es una Guía que está pensada para el primer nivel de atención de salud. La idea es que los equipos no especializados en materia de salud mental tengan instrumentos para empezar a atender a los pacientes, por su nivel de complejidad, y no saturar servicios más especializados como los de los hospitales o el CIS”.

Durante el mes de abril se realizará una segunda capacitación con evaluación, para la acreditación del equipo que continuará formando a todo el personal del primer nivel de atención y hospitales del nivel II del interior provincial.