Confirmaron que la reglamentación de la Ley Antiplus está para la firma de la gobernadora Corpacci

El secretario general de la Gobernación, Pablo Gallardo, confirmó que el poder ejecutivo reglamentó la Ley Antiplus.

En este sentido, el funcionario comentó que la Ley ya había sido sancionada por la Legislatura y falta la reglamentación para su aplicación. El objetivo, poner un freno al cobro del plus médico que se viene realizando en la provincia. “Esta reglamentación permitirá poner un fin al cobro, que en algunos casos los afiliados de OSEP, venían pagando hasta tres veces, por el servicio médico”.

A su vez, Gallardo dijo que los afiliados que necesitaban ser atendid0s, “pagaban en exceso el servicio, teniendo en cuenta que la orden médica ya tiene un descuento de Ley (pago de la obra social), después debe pagar el co -seguro (orden médica) y también el plus médico. Sabemos que estos son algunos casos, no digo que todos los profesionales de salud hicieron el ejercicio abusivo, pero se logró reglamentar finalmente la Ley Antiplus”.

A su vez, el funcionario remarcó que se hizo un trabajo colectivo para llegar a la reglamentación con distintos colegios y círculos profesionales que nuclean a los médicos. “Trabajamos conjuntamente con el Círculo Médico, el Colegio de Psicólogos y otros organismos vinculados a la ciencia de la salud, donde se buscaron los puntos de equilibrio para que realmente se aplique la Ley, ya que la gente no tiene por qué estar pagando de nuevo un servicio que paga con su aporte a la obra social y también con el co - seguro o consulta médica”, aclaró.

Gallardo también comentó que ya se firmó el dictamen y fue elevado para la firma del Ejecutivo, es decir la señora gobernadora, quien firma el decreto reglamentario que está publicado en el boletín oficial próximamente.