Se firmó el convenio de ejecución del programa Prevención y tratamiento de las adicciones en Tinogasta

En la mañana de ayer, el proyecto Interinstitucional recibió las rúbricas correspondientes de los representantes de los entes que integran el Programa para su puesta en marcha.

En el acto de lanzamiento participaron el Sr. Intendente municipal Sebastián Nóblega, el Secretario de Desarrollo y Acción Social Jorge Juárez, la Presidenta del Rotary Club Tinogasta, Sofía Bellido, la Psicoterapeuta a cargo del Programa, Isabel Ramírez y el joven Leonel Robles, ex adicto y en Rehabilitación.

También se encontraban presentes el Senador Departamental, José Alaniz Andrada, el Pte. Del Concejo Deliberante, Julio Áyame, Concejales Pedro Chaile y Máximo Moreno, Secretarios del Ejecutivo, autoridades invitadas y público interesado en general.

Éste proyecto tiende a construir actividades alternativas para la prevención del uso de drogas.

En el convenio se establece entre sus cláusulas más sobresalientes, los siguientes puntos; Primera: Fomentar conductas saludables en la comunidad mediante estrategias para la prevención de las adicciones en el ámbito comunitario desde un enfoque integral y una perspectiva de derechos; Segunda: La Municipalidad de Tinogasta se hace cargo de abonar hasta su total cancelación en forma voluntaria las facturas del servicio técnico, previa presentación de facturas conformadas impositivamente por el profesional o comercio interviniente; Tercera: Las partes intervinientes como responsables de la aplicación de este proyecto, dentro de su esfera interna serán la Municipalidad de Tinogasta designa a las siguientes áreas: Secretaría de Desarrollo Social, Deportes y Cultura, Rotary Club Tinogasta y Hospital Zonal San Juan Bautista, áreas Salud Mental, Salud y APS; Cuarta: Las partes firmantes acuerdan que pondrán a disposición los recursos humanos, materiales y estructurales.

Cabe mencionar que el presente Convenio se extenderá por un año a partir de la fecha de su firma.

Uno de los momentos centrales fue cuando el joven Robles se dirigió a los presentes expresando entre otras cosas que: “Yo comencé a consumir a los 13 años y lo hice por varios años hasta que me di cuenta del daño que me estaba haciendo. Me trajo muchos problemas familiares, distanciarme de seres que amaba, amigos, sentí como a uno lo marginan y es muy feo.

Hoy estoy en rehabilitación y esto que se creó, que me invitaron a que me sumara me pareció muy bueno porque tenemos que animarnos a decir lo que nos pasa, a contar nuestros problemas, ya que ayuda a comprender más las cosas. A los chicos que pasaron o pasan por esto que se animen, que alejarse de las Drogas hace bien y no se dejen llevar por otros que si se lo proponen se puede salir de esto”, puntualizó.

En tanto, el Jefe Comunal Sebastián Nóblega felicitó al Rotary Club, a la Secretaría de Desarrollo Social, al equipo del Servicio Local y al Hospital Zonal ‘por aunar criterios en la lucha contra el flagelo de la Droga y otras adicciones que el mundo hoy está siendo invadido y agregó: "Este Programa es el compromiso que las instituciones a las que representamos hemos asumido en ésta sensible problemática de la que todos deben ser partícipes como sociedad, y escuchar a Leonel enfrentar el problema desde su experiencia nos moviliza a sumarnos a esta lucha’, dijo.

Finalmente Tras la firma del Convenio, en la sala del micro cine del Punto Digital, se hizo sentir el aplauso generalizado de aprobación por la iniciativa que comenzará a ponerse en práctica.